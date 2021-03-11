Geri sayımda altıncı perde: Golf Mk 6 (2008 – 2012)
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Geri sayımda altıncı perde: Golf Mk 6 (2008 – 2012)

11.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:28
Geri sayımda altıncı perde: Golf Mk 6 (2008 – 2012)

Volkswagen Golf’ün sekizinci neslinin Türkiye yollarına çıkmasına 4 gün kalırken, marka Golf’ün hikayesini paylaşmaya altıncı seriyle devam ediyor.

CARMEDYA.COM – Volkswagen Golf'ün sekizinci neslinin Türkiye yollarına çıkmasına 4 gün kalırken, marka Golf'ün hikayesini paylaşmaya altıncı seriyle devam ediyor.

Volkswagen, Golf modelinin 6'ıncı nesliyle yüksek güvenlik ve konfor teknolojilerinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Güçlendirilmiş üretim teknikleriyle güvenlik konusunda çığır açan Golf, lazer kaynaklı gövdesiyle EuroNCAP çarpışma testinde 5 yıldız almayı da başarıyor. 

2008 yılında Volkswagen, 'Zamanın Ötesinde' bir Golf'ü pazara sundu. 2009 yılında "Yılın Otomobili" seçilerek başarısını ispatlayan 6'ıncı nesil Golf, iç mekan kalitesi açısından sınıfında öncü olarak görülüyordu. Sürüş destek sistemleri daha etkili hale getirilen bu yeni nesilde, yakıt tüketiminde tasarruf sağlayan TSI ve TDI motorlar sunuldu. Adaptif Cruise Control (ACC), park asistanı, uzun far asistanı, dinamik şasi kontrolü, yokuş kalkış desteği, iyileştirilmiş bir elektronik stabilizasyon kontrol sistemi (ESP) gibi teknolojilerle ile otomobile daha fazla dinamizm güvenlik ve konfor katıldı. 

Golf 6'da, Start/Stop sistemi ve enerji geri kazanım modu, diz hava yastığı, dinamik far asistanı ve LED stop farları da opsiyonel olarak sunuldu. 

 

Günümüzde dahi aranan modeller arasında yer alan Golf 6, seçkin nitelikleri ve zamansız tasarımı sayesinde uzun bir süre daha bu özelliğini devam ettirecek gibi görünüyor. Altıncı nesil Golf, 2008 ve 2012 yılları arasında 2.85 milyon adetlik bir üretim rakamına ulaştı.

Efsanenin Yolculuğu

Volkswagen Türkiye, sekizinci neslinin Türkiye'de satışa sunulmasına sayılı günler kala, efsane modelinin 47 yıla dayanan başarılarla dolu hikayesini özel bir film serisiyle Golf tutkunlarıyla buluşturuyor. Volkswagen Türkiye'nin resmi YouTube kanalında paylaşılan serinin altıncısı yayında.

 

Efsanenin Yolculuğunun altıncı bölümünü izleyebilirsiniz:

Kaynak: Carmedya.com

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