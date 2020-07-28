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Geri sayım başladı! İzmir'li Fade Gıda yarın halka arz oluyor

Bu yılın üçüncü halka arzı, 29-30 Temmuz'da gerçekleştirilecek. İzmir'li şirket Fade Gıda'nın payları 2,40 TL fiyatla satışa sunulacak. Halka arzın ilk günü yeterli talep gelmesi halinde Çarşamba günü dağıtım işlemi gerçekleştirilecek.

Geri sayım başladı! İzmir'li Fade Gıda yarın halka arz oluyor
28.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:16

İzmir'li şirket Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret AŞ'nin sermayesinin yüzde 27'sinin halka arzına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onay verdi. Buna göre borsada FADE koduyla işlem görecek şirket, 2.4 lira fiyatla yarın satışa çıkacak.

ŞİRKETİN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 225 MİLYON TL

1995 yılında 7 ton kurutulmuş domates üretimi ile faaliyetlerine başlayan Fade Gıda, zaman içinde üretim kapasitesini 2.964 tona çıkardı, 2019 yılı itibarıyla 1.457 ton kurutulmuş domates üretimi gerçekleştirdi. Başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere Kanada, İsrail, Brezilya ve Arjantin'e kurutulmuş domates ihracatı gerçekleştiren şirketin aynı zamanda yüzde 100 bağlı ortaklığı Hade Fidecilik ile fide üretim faaliyetleri bulunuyor.

KUZEY EGE'NİN TEK AVM'SİNE SAHİP

Fade Gıda bünyesinde ayrıca Novada Menemen AVM'de bulunuyor. Kuzey Ege'nin tek AVM'si konumunda olan Novada Menemen AVM bünyesinde başta LC Waikiki, US Polo, Koton, Mavi, Köfteci Yusuf, Tekzen, İpekyol, Altınyıldız Classics, ebebek, Flo, Penti, Ayyıldız, Süvari, Starbucks, Madame Coco, Gratis, Watsons, Özdilek, Yves Rocher, Taç Linens, English Home, Toyzz Shop, Karaca gibi mağazalar, sinema ve oyun salonları var. AVM yüzde 95 doluluk oranı ile faaliyet gösteriyor

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