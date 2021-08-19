Geri sayım başladı

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İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizlililer, Pamukkale Belediyesi'nin kent tarihinde ilk kez şehir merkezinde gerçekleştireceği yağlı güreş organizasyonunu bekliyor.

Denizlililer, Pamukkale Belediyesi'nin kent tarihinde ilk kez şehir merkezinde gerçekleştireceği yağlı güreş organizasyonunu bekliyor. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer kazanan başpehlivanların mücadelelerini canlı izleyebilecek olan vatandaşlar muhteşem organizasyon için Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür etti.

Denizlililer, Pamukkale Belediyesi'nin ev sahipliğinde Denizli tarihinde ilk kez şehir merkezinde yapılacak ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin efsane isimlerinin katılacağı yağlı pehlivan güreşlerini heyecanla bekliyor. 22 Ağustos 2021 Pazar günü saat 10.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda başlayacak Pamukkale Yağlı Güreşleri'ne, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer alma başarısını elde eden başpehlivanlarla birlikte toplam 500 pehlivan katılacak. Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Osman Aynur, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz ve Fatih Atlı gibi 38 başpehlivan ile birlikte diğer kategorilerde toplam 500 pehlivan Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecekler. Ücretsiz olarak takip edilebilecek olan güreşler, Atatürk Stadı'nda bu Pazar günü düzenlenecek.

"Denizlililer efsane güreşçileri canlı izleyecek"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyesi olarak Denizli'de bir ilke daha imza atmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu tarihi etkinlik, güzel şehrimizde ilk olma özelliğini taşıyor. Denizlili güreş severler, hemşehrilerimiz bu Pazar günü ücretsiz olarak yağlı güreşlerin efsane isimlerini canlı olarak izleyecek. Bu heyecanlı mücadeleleri izlemek isteyen tüm vatandaşlarımızı Pazar günü eşi, çocuğu, dostları ve sevdikleriyle birlikte Atatürk Stadı'na bekliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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