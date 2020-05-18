Geri manevra yaparken 2 yaşındaki kızını ezdi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, babası geri manevra yaptığı sırada cipin altında kaldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, babası geri manevra yaptığı sırada cipin altında kaldı. Hastaneye kaldırılan minik kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Yeşilyurt Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen kazada Hasan K., 61 BA 600 plakalı cipiyle geri manevra yaparken 2 yaşındaki kızı Sare'yi fark edemedi. Cipin altında kalarak ağır yaralanan küçük kız, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen minik Sare kurtarılamadı. Minik Sare, Akçaabat ilçesindeki Söğütlü Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - TRABZON

Kaynak: İHA