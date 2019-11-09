Geri manevra yapan tırın altında kalan kişi hafif şekilde yaralandı

09.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:13

İzmir'in bir kişi geri manevra yapan tırın altına kalırken, bu anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Karşıyaka ilçesi Anadolu Caddesi'nde geri manevra yapan bir tır sürücüsü, kendi hareketi için diğer sürücülere uyarı yapan arkadaşına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola düşen kişi, tırın altındaki boşlukta kalırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine tırı durduran sürücü, arkadaşının yanına gitti.

Hafif şekilde yaralanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, tır sürücüsünün manevra yaparak arkadaşına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA