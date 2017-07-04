Geri Manevra Yapan Tanker, Yaşlı Kadını Ezdi

ÇORUM'da geri manevra yapan su tankerinin altında kalan 80 yaşındaki Dönüş Üzün ezilerek öldü.



Çorum'un Ortaköy İlçesi'nde 40 yaşındaki Seyfi Y., kullandığı su tankeri ile geri manevra yaparken Dönüş Üzün'e çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, ihbar üzerine gelen ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından da Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tanker sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.



Soruşturma sürüyor.



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