Geri manevra yapan otomobilin kadına çarptığı kaza kamerada
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Geri manevra yapan otomobilin kadına çarptığı kaza kamerada

03.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:44
Geri manevra yapan otomobilin kadına çarptığı kaza kamerada

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken geri manevra yapan otomobilin çarptığı Meral K., yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken geri manevra yapan otomobilin çarptığı Meral K., yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. Geri manevra yapan N.K. yönetimindeki 41 E 7346 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Meral K.'ye çarptı. Merak K. yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Meral K., yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla bir özel hastaneye götürüldü. Otomobil sürücüsü N.K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Geri manevra yapan otomobilin kadına çarptığı kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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