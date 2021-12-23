GERİ MANEVRA YAPAN KAMYONETİN ALTINDA KALIP ÖLDÜ

ANTALYA (DHA) - Antalya'da geri manevra yapan kamyonetin altında kalan Dürdane Eser (68), yaşamını yitirdi.

Ölüm haberini alıp gelen eşi Selim Eser, karısının cesedine sarılıp, "Dürdane ben sensiz ne yaparım şimdi" diyerek gözyaşı döktü.

Olay saat 14.30 sıralarında, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2340 Sokak üzerinde meydana geldi. Sitedeki markete gıda malzemesi bırakan Volkan Gökçen (38), 15 NU 867 plakalı kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada, yolun karşısına geçmekte olan Dürdane Eser'i fark etmedi. Kadının kamyonetin altında kaldığını görenler, şoförü uyarıp aracı durdurdu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından aracın altından çıkarılan Eser'in, yaşamını yitirdiği belirlendi.

'BEN NASIL YAPTIM BUNU'

Kadının ölüm haberi üzerine sinir krizi geçiren kamyonet sürücüsü Volkan Gökçen, "Ben ne yaptım, hayatım bitti. Ben nasıl yaptım bunu" diye gözyaşı döktü. Polisler tarafından sakinleştirilen Gökçen, ekip aracına alınarak polis merkezine götürüldü. Ölüm haberini alıp gelen kadının eşi Selim Eser ise karısının cesedine sarılıp ağladı. Polisler tarafından teskin edilmeye çalışılan Eser, "Dürdane ben sensiz ne yaparım şimdi" diyerek, gözyaşı döktü. Ölen kadının yakınları da kamyoneti tekmeledi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Dürdane Eser'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.