Geri manevra yapan aracın çarptığı kadın yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Geri manevra yapan aracın çarptığı kadın yaralandı

16.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:48
Geri manevra yapan aracın çarptığı kadın yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde geri manevra yapan aracın çarpması sonucunda yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde geri manevra yapan aracın çarpması sonucunda yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Efeler ilçesi Yeni Dörtyol Kavşağı bölgesinde saat 10.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 EB 378 plakalı araç sürücüsü B.K. işe gitmek için otopark alanından aracını çıkartmak istedi. Aracını çıkartmak için geri manevra yapan sürücü, o sırada kaldırımda yürümekte olan M.K.' ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya, yaralandı. Hemen aracını durdurarak yaralı kadın ile ilgilenen sürücü B.K., durumu 112 ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından ilk müdahalesi yapılan M.K., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik ekipleri kaza ile ilgili tutanak tutarken, yaralı sürücünün hafif bir şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - AYDIN

Geri manevra yapan aracın çarptığı kadın yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Tosya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Tosya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan yaralandı
Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan yaralandı
Yük treninin çarptığı şahıs ağır yaralandı
Yük treninin çarptığı şahıs ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş
Magazin Demet Akbağ Gülben Ergen Haluk Bilginer Birkan Sokullu
Spor Serdar Aziz Kylian Mbappe Abdullah Avcı Ali Palabıyık Mauricio Lemos
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Geri manevra yapan aracın çarptığı kadın yaralandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 12:02:29. #1.15#
title