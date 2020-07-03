Geri hareket eden araç yayaya çarptı: 1 yaralı Geri hareket eden araç yayaya çarptı: 1 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde geri hareket eden otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Geri hareket eden araç yayaya çarptı: 1 yaralı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde geri hareket eden otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza, Yeni Mahalle Cumhuriyet Camii Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zülfikarağa Caddesi istikametine geri hareket eden İsmail Ö. yönetimindeki otomobil, yoldan geçen Sebahattin K. isimli yayaya çarptı. Kaza sonrası yaralanan yaya, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak: İHA