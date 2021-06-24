Geri gönderme merkezindeki yangını ölen Ahmed çıkarmış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Geri gönderme merkezindeki yangını ölen Ahmed çıkarmış

Geri gönderme merkezindeki yangını ölen Ahmed çıkarmış
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Çiğli ilçesinde geri gönderme merkezindeki yangını, hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ahmed Maslem'in (21) elektrik kablolarını kısa devre yaptırarak çıkardığı tespit edildi.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde geri gönderme merkezindeki yangını, hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ahmed Maslem'in (21) elektrik kablolarını kısa devre yaptırarak çıkardığı tespit edildi. Maslem'in uyuşturucu kullandığı bu nedenle yurt dışına gönderilme işlemleri için merkezde tutulduğu ifade edildi.

Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nin 5'inci katında dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Görevlilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, Suriye uyruklu Ahmed Maslem hayatını kaybetti.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yangının, ölen Ahmed Maslem'in odasındaki elektrik kablolarından çıktığı belirlendi. Yetkililer, Maslem'in elektrik kablolarını kısa devre yaptırarak yangını bilinçli şekilde çıkardığının tespit edildiğini bildirdi. Maslem'in uyuşturucu kullandığı bu nedenle yurt dışına gönderilme işlemleri için merkezde tutulduğu ifade edildi.

Soruşturmayı sürdüren ekiplerin, geri gönderme merkezindeki diğer göçmenlerin de ifadesine başvuracağı kaydedildi.


Geri gönderme merkezindeki yangını ölen Ahmed çıkarmış
Geri gönderme merkezindeki yangını ölen Ahmed çıkarmış
Geri gönderme merkezindeki yangını ölen Ahmed çıkarmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

AK Partili vekil ve kardeşine eylem için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı
AK Partili vekil ve kardeşine eylem için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı
Panik anları! Kümese giren dev yılan, köşeye sıkışınca itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı
Panik anları! Kümese giren dev yılan, köşeye sıkışınca itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı
Gece vakti taşıyıcı kolonu çatlayan bina vatandaşı sokağa döktü
Gece vakti taşıyıcı kolonu çatlayan bina vatandaşı sokağa döktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Muharrem İnce Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Hande Erçel İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mert Müldür Şenol Güneş Sergen Yalçın Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Geri gönderme merkezindeki yangını ölen Ahmed çıkarmış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 15:07:46. #1.16#

title