GERİ GÖNDERME MERKEZİNDEKİ 16 KAÇAK GÖÇMEN, KENDİLERİNE VERİLEN SABUNLARI YUTTU

KAYSERİ'de, Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Pakistan uyruklu 16 kişi, sınır dışı edilmelerini engellemek için kendilerine verilen kişisel temizlik malzemeleri içerisinde bulunan sabunları yuttu.

KAYSERİ'de, Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Pakistan uyruklu 16 kişi, sınır dışı edilmelerini engellemek için kendilerine verilen kişisel temizlik malzemeleri içerisinde bulunan sabunları yuttu.

Kocasinan ilçesine bağlı Gömeç Mahallesindeki Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Pakistan uyruklu 16 kişi, sınır dışı işlemleri başladıktan sonra kişisel temizlik için verilen sabunları yuttu. Geri Gönderme Merkezi çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Baygın halde bulunan yabancı uyruklu kişilerin Geri Gönderme Merkezinden kaçmak için kolonya, dezenfektan ve şampuan içerek intihar etmeye çalıştıkları iddia edildi.

Yabancı uyruklu 16 kişi, zehirlenme şüphesiyle Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Geri gönderme merkezimizde bulunan 16 Pakistan uyruklu misafirimiz sınır dışı işlemleri başladıktan sonra kişisel temizlik için verilen sabunları yutmaya çalışarak hastaneye sevk edilme girişiminde bulunmuşlardır. İlgililerin sağlık durumları ile ilgili herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı