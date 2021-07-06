Geri Gönderme Merkezi'nde toplu ilaç zehirlenmesi
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Geri Gönderme Merkezi'nde toplu ilaç zehirlenmesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Geri Gönderme Merkezi'nde toplu ilaç zehirlenmesi Kayseri'de bulunan Geri Gönderme Merkezi'ndeki çok sayıda yabancı uyruklu şahıs, ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Geri Gönderme Merkezi'nde toplu ilaç zehirlenmesi

KAYSERİ - Kayseri'de bulunan Geri Gönderme Merkezi'ndeki çok sayıda yabancı uyruklu şahıs, ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre İl Göç İdaresi Gömeç Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan yabancı uyruklu şahıslar rahatsızlanınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Merkeze gelen sağlık ekipleri tarafından ilk bilgilere göre 10 kişi 'ilaç zehirlenmesi' şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekiplerinin Geri Gönderme Merkezi'ndeki incelemeleri sürüyor.

Geri Gönderme Merkezi'nde toplu ilaç zehirlenmesi
Geri Gönderme Merkezi'nde toplu ilaç zehirlenmesi
Geri Gönderme Merkezi'nde toplu ilaç zehirlenmesi
Geri Gönderme Merkezi'nde toplu ilaç zehirlenmesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan

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