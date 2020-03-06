Geri giden kamyonun yayaya çarpması kameraya yansıdı
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Geri giden kamyonun yayaya çarpması kameraya yansıdı

Karabük'te bir kamyonun geri gittiği sırada yayaya çarpma anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

06.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:12
Geri giden kamyonun yayaya çarpması kameraya yansıdı

'te bir kamyonun geri gittiği sırada yayaya çarpma anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Caddesi'nde geri giden T.A. yönetimindeki 78 AAF 297 plakalı kamyon, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan R.M'ye çarptı.

Kamyonun altında kalan R.M, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen R.M, hastaneye gitmeyi reddetti.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, kamyonun geri gittiği ve yolda yürüyen R.M'ye çarptığı, vatandaşların kamyonun altından R.M'yi çıkarması ve sağlık ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis, sürücüye para cezası uyguladı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Geri giden kamyonun yayaya çarpması kameraya yansıdı
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