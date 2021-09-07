Geri geri gelen midibüs iş yerine girdi, şoför aracından bile inmeden uzaklaştı
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Geri geri gelen midibüs iş yerine girdi, şoför aracından bile inmeden uzaklaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesinde park halinde duran ve bir süre sonra geriye doğru hareket eden midibüs, saatçi dükkanına girdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde park halinde duran ve bir süre sonra geriye doğru hareket eden midibüs, saatçi dükkanına girdi. Sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi aracından dahi inmeden yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İş yeri sahibi ise yaşanılanlara tepki göstererek, "Bizi en çok üzen olay midibüs şoförü durup bakmamış. Direkt kaçmış. Zararımız 120 bin TL civarında" açıklamasına yer verdi.

Kaza, Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde üzerinde saat 06.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halinde bekleyen bir midibüs, bir süre sonra geriye doğru hareket etti. Geri geri gelen midibüs kaldırımı da aşarak cadde üzerinde bulunan saatçi dükkanına girdi. Kaza sonrası saatçi dükkanın camları paramparça oldu. Midibüs şoförü ise hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden hızla uzaklaştı.

İlginç anlar güvenlik kamerasında

Yaşanılan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde midibüsün park halinde iken bir anda geriye doğru geldiği ve iş yerine vurarak durduğu görüldü. Şoför ise aracından dahi inmeden olay yerinden uzaklaştı. İş yerine gelen dükkanın sahibi ise gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. İş yeri sahibi yaşadığı şaşkınlığın ardından ilk işi dükkanın kırılan camını değiştirmek oldu. Midibüsün arkasında ise maddi hasar meydana geldi.

"Bizi en çok üzen olay midibüs şoförü durup bakmamış"

İşletme sahibi Hüseyin Çelik ise yaşananlara tepki göstererek, "Güvenlik kamerasından gördüğümüz midibüs şoförü ya uyuyordu, ya alkollüydü ya da aracın freni boşaltı. Geri geri gelerek çarptı. O saatte burada servis bekleyen insanlar da vardı. Bizi en çok üzen olay midibüs şoförü durup bakmamış. Direkt kaçmış. Yüzlerce saatimiz zarar gördü. Zararımız 120 bin TL civarında" açıklamasına yer verdi. - ANTALYA

Geri geri gelen midibüs iş yerine girdi, şoför aracından bile inmeden uzaklaştı
Geri geri gelen midibüs iş yerine girdi, şoför aracından bile inmeden uzaklaştı
Geri geri gelen midibüs iş yerine girdi, şoför aracından bile inmeden uzaklaştı
Geri geri gelen midibüs iş yerine girdi, şoför aracından bile inmeden uzaklaştı
Geri geri gelen midibüs iş yerine girdi, şoför aracından bile inmeden uzaklaştı
Geri geri gelen midibüs iş yerine girdi, şoför aracından bile inmeden uzaklaştı
Geri geri gelen midibüs iş yerine girdi, şoför aracından bile inmeden uzaklaştı
Geri geri gelen midibüs iş yerine girdi, şoför aracından bile inmeden uzaklaştı
Geri geri gelen midibüs iş yerine girdi, şoför aracından bile inmeden uzaklaştı
Geri geri gelen midibüs iş yerine girdi, şoför aracından bile inmeden uzaklaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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