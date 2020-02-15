Geri geri gelen araç yayaya çarptı
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Geri geri gelen araç yayaya çarptı

Eskişehir'de karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya, yol üzerinde geri geri gelen araç çarptı.

15.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:06
Geri geri gelen araç yayaya çarptı

'de karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya, yol üzerinde geri geri gelen araç çarptı.


Edinilen bilgiye göre, Dayı Bey Sokak'ta akşam saat 19.30 sıralarında M.E.Ö. (59) isimli şahıs, sokak üzerinde karşıdan karşıya geçtiği sırada Y.T.'nin (27) idaresindeki otomobil geri geri gelerek çarptı. Kazanın etkisiyle yere düşerek yaralanan şahıs, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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