Geri gelirken uçurumdan düşen araçta 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Geri gelirken uçurumdan düşen araçta 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Geri gelirken uçurumdan düşen araçta 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir araç uçurumdan aşağı düştü.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir araç uçurumdan aşağı düştü. Araçta bulunan bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Keçiören ilçesinde sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 06 DY 5700 plakalı otomobiliyle geri geri gelen Y.K., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile uçurumdan aşağı taklalar atıp devrildi. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi geldi. Ambulans ekipleri gelmeden önce araçta bulunan kişilere ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı ve araçtan çıkarıldı. Olay yerine yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Y.K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan yolcu O.Ş. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Uçurumda kalan aracın çıkarılması için itfaiye ekipleri tarafından çalışmalar sürerken, kazayla ilgili soruşturma açıldı.

Kazanın görgü tanığı mahalle sakini Dilara Barman, "Komşum belediyeye gidecekti. Diğer komşum da bir yere gidecekmiş. Beraber gidelim diye teklif etmiş. Yolda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve baş aşağı taklalar atarak aşağı yuvarlandı. Oğlum, gelinim, ben, komşunun oğlu koştuk aracın başına. Amca orada hayatını kaybetmişti. Diğeri de çok ağır yaralıydı hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Geri gelirken uçurumdan düşen araçta 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Geri gelirken uçurumdan düşen araçta 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Geri gelirken uçurumdan düşen araçta 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Geri gelirken uçurumdan düşen araçta 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ataşehir'de feci kaza: Gence önce çarptı sonra ezdi
Ataşehir'de feci kaza: Gence önce çarptı sonra ezdi
Polisin alkollü sürücü ile imtihanı! 'Kelepçele beni' diyerek yeri göğü inletti
Polisin alkollü sürücü ile imtihanı! "Kelepçele beni" diyerek yeri göğü inletti
Çöp evdeki kesif koku daha da ağırlaştı! Kadının cansız bedeni günlerce içeride kalmış
Çöp evdeki kesif koku daha da ağırlaştı! Kadının cansız bedeni günlerce içeride kalmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Tanju Özcan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Gülşen Şeyma Subaşı Rasim Öztekin Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Max Meyer Ozan Tufan Samet Aybaba Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Geri gelirken uçurumdan düşen araçta 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 14:07:00. #1.16#

title