Geri gelen kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi

Geri gelen kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi

Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında işitme engelli bir kişi hayatını kaybetti.

08.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:13
Geri gelen kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi

'da meydana gelen trafik kazasında işitme engelli bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıda bulunan 61 K 8205 plakalı kamyon, aynı iş yerinde çalışan M.K tarafından bulunduğu yerden geri çıkarıldığı sırada kaldırımda yürüyen Abdürrahim Uzuncan'a (80) çarptı.

Yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Geri gelen kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et