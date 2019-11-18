Geri dönüşüme attığınız plastiklere aslında ne oluyor?

18.11.2019 08:34 | Son Güncelleme: 18.11.2019 08:34

Avrupa Birliği'nde (AB) plastik atıkların geri dönüşüm oranı tarihte ilk kez azaldı. İklim krizi ve çevre kirliliğinin etkileri her geçen gün artarken plastik atıklar konusu gündemdeki yerini koruyor.



AB yönetmelikleri ile getirilen geri dönüşüm hedeflerine ulaşmak için Avrupalı ülkelerin atıklarını ihraç etmeleri ise çevreye verilen zararın azalmasından çok artmasına neden olabiliyor. Euronews.com'da Görüntüle