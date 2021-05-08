Geri dönüşüme atılan Kuran-ı Kerim'i işçiler fark etti
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Geri dönüşüme atılan Kuran-ı Kerim'i işçiler fark etti

Geri dönüşüme atılan Kuran-ı Kerim'i işçiler fark etti
Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde geri dönüşüme atılan Kuran-ı Kerim ve dini kitaplar, temizlik işçileri tarafından bulundu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde geri dönüşüme atılan Kuran-ı Kerim ve dini kitaplar, temizlik işçileri tarafından bulundu.

Tarsus ilçesinde geri dönüşüme atılan dini kitaplar, Tarsus Belediyesi'ne bağlı temizlik işçilerinin dikkati sayesinde çöpe karışmaktan son anda kurtarıldı. Geri dönüşüme atılan Kuran-ı Kerim ve İslami kitaplar, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından koruma altına alındı. Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar, Tarsus Belediyesi tarafından tekrar ciltlenip, kitaplığa konulacağı bilirildi. 


Geri dönüşüme atılan Kuran-ı Kerim'i işçiler fark etti
Geri dönüşüme atılan Kuran-ı Kerim'i işçiler fark etti
Geri dönüşüme atılan Kuran-ı Kerim'i işçiler fark etti
Geri dönüşüme atılan Kuran-ı Kerim'i işçiler fark etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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