Geri dönüşümden yaklaşık 10 bin çanta üretildi
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Geri dönüşümden yaklaşık 10 bin çanta üretildi

Geri dönüşümden yaklaşık 10 bin çanta üretildi Gaziosmanpaşa'da kadınlar, geri dönüşüm malzemelerini çantaya dönüştürüyor Bin 100 kursiyerimize çanta imalatı öğretildi Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören kadınlar, atık ve geri dönüşüm malzemelerini...

06.08.2020 14:54 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:03

Geri dönüşümden yaklaşık 10 bin çanta üretildi

Gaziosmanpaşa'da kadınlar, geri dönüşüm malzemelerini çantaya dönüştürüyor

Bin 100 kursiyerimize çanta imalatı öğretildi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören kadınlar, atık ve geri dönüşüm malzemelerini çantaya dönüştürüyor. Proje kapsamında bugüne kadar bin 100 kişi çanta imalatı öğrenirken, yaklaşık 10 bin çanta üretildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen kurslarda eğitim gören kadınlar, atık geri dönüşüm malzemelerini tasarım çantalara dönüştürüyor. Tek ve el yapımı olması dolayısıyla kadınlar tarafından ilgi gören çantalar, kağıt, gazete, dergi sayfaları, marketlerde satılan birçok ürün paketleri ve çeşitli ambalaj atıklarından üretiliyor. 6 yıldır devam eden geri dönüşüm malzemelerinden çanta yapımı projesinin bu yıl patentini alan Gaziosmanpaşa Belediyesi, bir yandan kadınlara sosyalleşme ve ekonomik gelir elde etme imkanı sunarken, bir yandan da geri dönüşüme destek veriyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi El Sanatları Satış Ofisi'nde açılan geri dönüşüm malzemelerinden çanta yapım sergisi 15 gün boyunca kapılarını ziyaretçilerine aralayacak.

"Yaklaşık 10 bin civarında çanta ürettik"

Kentteki geri dönüşüm çalışmalarını daima desteklediğini söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Gaziosmanpaşa bir dönüşüm şehri. Şehirde dönüşüm yaşamda değişim sloganıyla biz işe başladık. Şehrimizi dönüştürürken geri dönüşümün önemli olduğunu gördük. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan ile birlikte, başlayan sıfır atık projesini kapsamı bizi heyecanlandırdı. O projeyle biz de bir çanta markası oluşturarak bu çalışmayı geliştirmek istedik. Çantanın çok çeşitli özellikleri var en önemli tek olması. Bu çantalar tamamen atıkların toplanıp geri dönüşümle birlikte yeniden dönüştürülüyor. Çalışmalarımızı bir adım öne taşıyarak patent başvurusunda bulunduk. Çantaların şuan Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından patenti alınmış durumda. Bugüne kadar bin 100 kursiyerimize çanta imalatı öğrettik. Yaklaşık 10 bin civarında çanta ürettik. Hedefimiz bu çantaları pazara sunmak. Eşimdeki eski bir model. Şuan daha farklı ve çeşitli modelleri var yine hediye alacağım" dedi.

"Yapanların ellerine sağlık, hayranlıkla izliyorum"

Geri dönüşüm malzemelerinden çanta yapım sergisini çok beğendiğini söyleyen ziyaretçi Fatma Tatar, " Az önce gezdim. Hepsi çok emekli ve muhteşem olmuş. Yapanların ellerine sağlık, hayranlıkla izliyorum. Belediyemize teşekkür ederim" dedi.

"Modellerimizi zamanla geliştirdik"

Modeller konusunda kendilerini her geçen gün geliştirdiklerini söyleyen kurs hocası Nurcan Hazer, " Kurslara giderek öğrendim. Daha sonra işe dönüştü. Aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Modellerimizi zamanla geliştirdik" şeklinde konuştu.

"Çok hoşuma gitti aileme katkı olsun diye başladım"

Kursa ilk başladığında çevresindekilerden olumlu yorum almadığını ve pes etmediğini söyleyen kursiyer Ayten Şencan, "Nurcan hocamızla tanışıp kursa başladım. Çok hoşuma gitti aileme katkı olsun diye başladım. Çok zevkli oluyor. Çevremdekiler yapamayacağımı düşündü daha sonra farkında vardılar" ifadelerini kullandı.

Geri dönüşümden yaklaşık 10 bin çanta üretildi

Kaynak: İHA

Manşet

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