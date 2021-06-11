Geri dönüşümden gelen 5 bilgisayar öğrencilerin hizmetine sunuldu

Bilecik'te yapılan bir protokol kapsamında geri dönüşen elektronik atıkların sayesinde elde edilen 5 bilgisayar öğrencilerin hizmetine sunulduBilecik Kent Konseyi ve Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği arasında yapılan protokol gereği ilk etap 5 adet bilgisayar seti...