Geri dönüşümden gelen 5 bilgisayar öğrencilerin hizmetine sunuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Geri dönüşümden gelen 5 bilgisayar öğrencilerin hizmetine sunuldu

Geri dönüşümden gelen 5 bilgisayar öğrencilerin hizmetine sunuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik'te yapılan bir protokol kapsamında geri dönüşen elektronik atıkların sayesinde elde edilen 5 bilgisayar öğrencilerin hizmetine sunulduBilecik Kent Konseyi ve Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği arasında yapılan protokol gereği ilk etap 5 adet bilgisayar seti...

Bilecik'te yapılan bir protokol kapsamında geri dönüşen elektronik atıkların sayesinde elde edilen 5 bilgisayar öğrencilerin hizmetine sunuldu

Bilecik Kent Konseyi ve Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği arasında yapılan protokol gereği ilk etap 5 adet bilgisayar seti teslim alındı. Kent Konseyi hizmet binasında kurulan bilgisayarlar uzaktan eğitime erişimde sıkıntı yaşayan öğrencilerinin kullanımına sunuldu. Projenin devam ettiğini bildirilirken, elektronik atıkların Kent Konseyi bırakılması için vatandaşlara çağrı yapıldı. - BİLECİK

Geri dönüşümden gelen 5 bilgisayar öğrencilerin hizmetine sunuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Metin Uca Tan Taşçı Rahşan Gülşan Serenay Sarıkaya
Spor Diego Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Geri dönüşümden gelen 5 bilgisayar öğrencilerin hizmetine sunuldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 11:32:43. #1.14#

title