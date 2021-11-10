Geri dönüşümden elde edilen kıyafetler ilgi gördü

AKSARAY (DHA) - AKSARAY Belediyesi'nin kentin farklı noktalarına koyduğu Geri Dönüşüm kumbaralara atılan kıyafetlerden elde edilerek dikilen yöresel elbiseler ilgi gördü.

Belediye tarafından 'Sıfır atık' projesi kapsamında 48 mahallede 260 farklı noktaya geri dönüşüm kumbarası kondu. Atılan eski kıyafetler, belediyenin kadın aktive merkezine getirildi. Burada kadınlar tarafından eski kıyafetlerden Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait motiflerle yöresel kıyafetler dikildi. Dikilen 35 kıyafet defileyle tanıtıldı. Defileye Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun eşi Emine Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer'in eşi Merve Dinçer katıldı.