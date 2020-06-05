"Geri dönüşümde yolun yarısındayız, 35 milyar TL'nin üzerinde bir pazar var"
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"Geri dönüşümde yolun yarısındayız, 35 milyar TL'nin üzerinde bir pazar var"

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası nedeniyle ambalaj kullanımının ve döngüsel ekonomiye katkı ile sıfır atık yaklaşımının devamı için geri dönüşümün önemine vurgu yaptı.

05.06.2020 10:06 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:06

ASD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, "Ambalajlar çöp değil, tam tersine ekonomi yaratan malzemelerdir. Çevre sorunlarına karşı kamuoyunun dikkatini çekmek açısından 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası daha temiz ve daha verimli dünya için kritik öneme sahip." dedi.

Ambalaj sektörünün çatı kuruluşu Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası nedeniyle ambalaj kullanımının önemine dikkat çekti. ASD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalajın ürünlerin hijyenik kalmasını sağladığını, ambalaj olmadan ürünlerin satılamayacağını ve sevk edilemeyeceğini söyledi. Hiçbir ambalajın çöp olmadığını vurgulayan Zeki Sarıbekir, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Ambalajların yarattığı katma değerle ülkemizin cari açığına pozitif katkıda bulunan ender sektörler arasında yer alıyoruz. Ambalajlar çöp değildir ve ambalajın geri dönüşümü çevreye yük değildir. Tam tersine, ambalajlar ekonomi yaratan malzemelerdir. Döngüsel ekonomiye katkının ve sıfır atık yaklaşımının devamı için geri dönüşüm en önemli yapı taşıdır. Ambalaj atığının geri dönüşümüyle ülkemiz ekonomisine ve çevreye katkıda bulunuyoruz."

SAĞLIK İÇİN AMBALAJLI GIDA

Ambalajlı gıdaların insan ömrü ortalamasını uzattığının da altını çizen Zeki Sarıbekir, "ASD olarak gıda ve içeceklerin ambalaja girmesiyle insan ömrü ortalamasının uzamış olduğuna inanıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi satın aldığınız ürünün ambalajı o ürünün güvencesidir. Satın aldığımız ürünlerin içeriğine, miktarına, son kullanma tarihine, üreticisinin adına ve adresine ambalajın üzerindeki bilgilerden ulaşılıyor." dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK' VE 'ÇEVRE'

Ambalaj üretiminde iki önemli noktanın büyük önem taşıdığını dile getiren Zeki Sarıbekir, bunları 'sürdürülebilirlik' ve 'çevre' olarak sıraladı. Özellikle sürdürülebilirlik çerçevesinde dünyanın sıfır atık yönetimi ve geri dönüşüme odaklandığını belirten Zeki Sarıbekir, geri dönüşümün ekonomiye rakamsal bazdaki kazanımlarını da şöyle ifade etti: "Bugün 1 alüminyum içecek kutusunu geri dönüştürdüğümüzde bir televizyonu üç saat çalıştıracak enerjiyi kazanmış oluyoruz. Ya da 1 ton kağıdı geri dönüştürerek 17 ağacı kesilmekten koruyoruz. 1 ton plastiğin geri dönüşümü ile saatte 5774 kw elektrik enerjisi tasarruf edilmiş olunuyor. Yeni cam ambalaj üretiminde geri dönüştürülmüş cam kullanarak büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlanabilir. Türkiye'de atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü yaklaşık 37,85 milyar TL'lik bir pazar haline gelmiş durumda. Ancak geri dönüşümde hala yüzde 50'ler seviyesindeyiz. Yani gidilecek bir hayli yolumuz var." dedi.

ÇOCUKLARA AMBALAJ VE ÇEVRE EĞİTİMİ

ASD Başkanı, Türkiye'de de geri dönüşümün ileri seviyelere çıkarılması amacıyla tüketicileri bilgilendirmek ve onların geri dönüşüme katkıda bulunmalarını sağlamak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini de sözlerine ekledi: "Ayrıca, geleceğimizin güvencesi çocuklara yönelik hazırladığımız 'Ambalaj ve Çevre Hakkında Bilmemiz Gerekenler' adlı kitapçıkları da okullarda ücretsiz olarak çocuklarımıza veriyoruz. Bugüne kadar toplam 170 bin adetlik bir baskı yaptık ve ülke genelinde dağıtımına devam ettik."

Kaynak: Bültenler

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