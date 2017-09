Geri Dönüşümde Yıldırım Farkı

Çevrenin korunması ve geri dönüşümde öncü projeler gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına yürüttüğü çalışmaları hızla sürdürüyor. Türkiye'de geri dönüşüm konusunda Avrupa standartlarını yakalayarak örnek teşkil eden kurumlardan biri olan Yıldırım Belediyesi, 2017 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında 4 bin 40 ton ambalaj atığı, 186 ton cam atığı ve 3 ton 958 kilogram atık bitkisel yağ topladı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ayrıca 110 kilogram pil atığının yanı sıra 3 ton atık lastik ile 85 adet elektronik atık ve 76 floresan geri dönüşüme kazandırarak önemli bir çalışmayı ortaya koydu. Çevre koruma politikası kapsamında uygulanan geri dönüşüm çalışmalarını, gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam alanı bırakmak adına sorumluluklarının arasında gördüklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Geri dönüşüm öncelikle evlatlarımızın sağlıklı koşullarda bir yaşam sürmesi için, yaşamın temel kaynakları temiz hava, temiz su ve temiz toprağın sağlanması için tüm insanlığın yürütmesi gereken önemli bir çalışma. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak çevre koruma ve geri dönüşümü gelecek nesillerimize karşı sorumluluğumuz olarak görüyor, Türkiye'ye örnek ve öncü çalışmalara imza atıyoruz" dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VURGUSU

Doğal kaynakların bilinçsiz tüketiminin insanlığın en önemli problemlerinin başında geldiğini hatırlatan Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Unutulmamalıdır ki kullandığımız kaynaklar sonsuz değil. Özellikle enerji kullanımının en üst düzeye ulaştığı dönemde, çevreye zarar vermeyen ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı dünyamızın ömrünü uzatmak için çok önemli bir adım. Öte yandan her atığın çöp olmadığını hatırlayarak geri dönüşüme kazandıracağımız her bir atık doğal kaynakların daha makul düzeyde kullanımını sağlayacak. Bu farkındalığı sağlamak adına Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz hem kurdukları stantlarla vatandaşlarımıza bilgi veriyor, hem de hemşehrilerimizi evlerinde ziyaret ederek geri dönüşüm konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıyor" diye konuştu. Geri dönüşümün aynı zamanda ekonomiye artı değer kattığını işaret eden Başkan Edebali, "Ülkemizde her sene sadece yaklaşık 2 milyon ton bitkisel yağ tüketiliyor. Bir litre atık yağ 5 milyon metreküp suyu kullanılmaz hale getirirken bir adet küçük kalem pil yaklaşık 4 metrekare toprağı kirletiyor. Ayrıca başta plastik ve metal atıklar doğada yok olma süreleri binlerce yılı bulabiliyor. Çevreye duyarlı uygulamalarımızla insan sağlığını tehdit eden durumların önüne geçiyor, çevremizi koruyarak gelecek nesillere bırakıyoruz. Geri dönüşüm sayesinde hem çevremizi koruyor hem de ekonomimize artı değer katıyoruz" ifadelerini kullandı.