Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Altunç Oldu

Markalar Birliği Kurucu Genel Başkanı Kenan Altunç, Türkiye Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu tarafından yapılan olağan genel kurul toplantısında genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Türkiye'de 'Sıfır atık' projesinin yaygınlaşmasını ve Türkiye markalarıyla ortak proje çalışmalarının gerçekleştirilmesi için Türkiye geri dönüşümcüler konfederasyonunun 4. olağan genel kurul toplantısında genel başkan yardımcılığına yatırım uzmanı ve Markalar Birliği Kurucu Genel Başkanı Kenan Altunç seçildi.

Geri dönüşüm Küçük sanayi siteleri kurulacak

Genel Başkan Yardımcısı Altunç tüm illerde israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması yönünde geri dönüşüm küçük sanayi siteleri kurulması projelerine başlandığını belirtti.

"Sıfır atık projesinde bende varım"

Ülke genelinde Türkiye markaları ile ortak çalıştaylar yapacaklarını da ifade eden Altunç, "Sıfır atık projesinde bende varım kampanyası başlatacağız. Bu sayede sıfır atık kültürünü yaygınlaştıracağız. Tüketimi üretime dönüştüreceğiz ve tonlarca atığı ekonomiye kazandıracağız" dedi. - KARABÜK