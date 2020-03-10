Geri dönüşüm tesislerine inceleme gezisi Muratpaşa Belediyesi'nin temiz ve yaşanabilir bir çevre için okullarda sürdüğü eğitim çalışmaları kapsamında öğrencilerle atık ayrıştırma ve dönüşüm tesislerine inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin temiz ve yaşanabilir bir çevre için okullarda sürdüğü eğitim çalışmaları kapsamında öğrencilerle atık ayrıştırma ve dönüşüm tesislerine inceleme gezisi gerçekleştirdi.



Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nce temiz ve yaşanabilir bir çevre için okullara yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Eğitimlerde, Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart projesiyle uyguladığı nitelikli atıkların geri dönüşümünün nasıl gerçekleştiği anlatılıyor. Muratpaşa Belediyesi, ayrıca, bu süreçlerin nasıl işlediği geri dönüşüm tesislerinde de örnekleriyle gösteriyor. Bu kapsamda, 7'nci sınıf öğrencileriyle Çevreci Komşu Kart'ta belediyeyle birlikte çalışan Geri Dönüşüm Ambalaj Atıkları tesisinde ambalaj atıklarının ayrıştırılma işlemlerini yerinde inceledi. Tesisin Çevre Mühendisi Ceren Demirkaplan tarafından ambalaj atıklarının kağıt, plastik, metal ve cam olarak ayrıştırılmasından sonra her grubun kendi içerisinde de ayrıştırıldığını anlatırken geri dönüşümün çevre sağladığı kazanç hakkında bilgi verdi. Teknik gezinin ikinci durağı, F2 Geri Dönüşüm oldu. Tesiste, beyaz ve renkli naylonların hammaddeye dönüşmesinin aşamaları anlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA