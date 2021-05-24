Son dakika haber... Geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın
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Son dakika haber... Geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Aksaray'da geri dönüşüm tesisinin kağıt depolama alanında yangın çıktı.

Aksaray'da geri dönüşüm tesisinin kağıt depolama alanında yangın çıktı.

Yangın, Aksaray-Adana karayolunun 7. kilometresinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tesisin elektrik akımını sağlayan panoda bilinmeyen bir nedenle arıza oluştu. Arıza sonrası çıkan yangın açık alanda depolanan kağıtlara sıçradı. Kağıtlar tutuşurken, yangını fark eden tesis çalışanı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürülürken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Herhangi bir can kaybının olmadığı yangında maddi hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Son dakika haber... Geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın
Son dakika haber... Geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın
Son dakika haber... Geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın
Son dakika haber... Geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın
Son dakika haber... Geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın
Son dakika haber... Geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın
Son dakika haber... Geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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