Geri dönüşüm tesisinin deposunda yangın
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Erenler, İtfaiye, Kozluk, Güncel

Geri dönüşüm tesisinin deposunda yangın

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin açık depolama sahasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

19.03.2020 01:08 | Son Güncelleme: 19.03.2020 01:08
Geri dönüşüm tesisinin deposunda yangın

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin açık depolama sahasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saat 23.30 sıralarında Erenler Kozluk Mahallesi Kozluk Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin açık depolama sahasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Tesiste daha önce birçok kez yangın çıkarken, depolama sahasında hasar meydana geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

 


Kaynak: DHA

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