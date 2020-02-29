Geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı
Haberler » 3. Sayfa » Geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı - Haberler

Geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı

Manisa'da faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde öğle saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrası kontrol altına alındı.

29.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:15
Geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı

'da faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde öğle saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrası kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Yunusemre ilçesi Manisa-Menemen yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde atık plastik malzemelerin yer aldığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine tesise çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, tesise gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahalede bulundu. Su tankerlerinin de destek verdiği yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sonrası atık malzemelerin bir bölümü kül olurken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler