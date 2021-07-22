Geri dönüşüm tesisinde yangın söndürüldü
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Geri dönüşüm tesisinde yangın söndürüldü

Geri dönüşüm tesisinde yangın söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde geri dönüşüm ve atık yağ tesisinde akşam saat 21.30 sularında çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde geri dönüşüm ve atık yağ tesisinde akşam saat 21.30 sularında çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Güneri Mahallesi'nde saat 21.30 sularında Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Yıldırım Geri Dönüşüm ve Atık Yağ Toplama tesisinde çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibi, sulama tankeri, iş makineleri ile müdahale edilerek söndürüldü.

Yaklaşık 2 dönüm kapalı alandaki tesiste atık yağın yanıcı özelliği nedeni ile soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceğini belirtilirken 3 milyonluk yatırımın kül olduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri çalışmaları sürdürüyor. Kozan ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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