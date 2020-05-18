Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
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Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
18.05.2020 22:39 | Son Güncelleme: 18.05.2020 22:39

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yeşilköy Mahallesi E-5 kara yolu güzergahında bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, tesiste patlamalar meydana geldi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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