GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Sabah saatlerinde, Derince Deniz Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde depolanan atık malzemeler yanmaya başladı. Yangını fark eden çalışanlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yanan atık malzemeler söndürüldü. Yangının atılan bir sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

geri dönüşüm, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title