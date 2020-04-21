Geri dönüşüm tesisinde yangın
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Sakarya, İtfaiye, Erenler, 3. Sayfa

Geri dönüşüm tesisinde yangın

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan geri dönüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

21.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:08
Geri dönüşüm tesisinde yangın

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan geri dönüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, Erenler ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan bir geri dönüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geri dönüşüm tesisinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken dumanlar gökyüzünü kapladı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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