Geri dönüşüm tesisinde yangın

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçük Sanayi Sitesi'nde özel bir firmaya ait geri dönüşüm tesisinden dumanlar çıktığını görenler itfaiyeyi aradı.

Çıkış nedeninin henüz belirlenemediği yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.

Kaynak: AA