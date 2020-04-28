Geri dönüşüm tesisinde ölü bulunan bebekten DNA testi için kan ve kemik örneği alındı Antalya'da Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisinde ayrıştırma yapan çalışanların ölü olarak bulduğu yeni doğmuş bebekle ilgili çalışma çok yönlü sürüyor.

Antalya'da Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisinde ayrıştırma yapan çalışanların ölü olarak bulduğu yeni doğmuş bebekle ilgili çalışma çok yönlü sürüyor. Bebek cesedinin 1-2 günlük olduğu değerlendirilirken, bebeğin DNA'sının ve soy bağının tespit edilmesi amacıyla alınan kemik parçası, saç kılı ve kordon bağının kriminal laboratuvara gönderileceği öğrenildi.

Olay, 25 Nisan'da gerçekleşti. Antalya'nın Kepez ilçesi Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi çalışanları ayrıştırma yaptıkları esnada bir bebek cesedi buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri tesise geldi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından erkek bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, bebeği çöpe atanları belirlemek için özel ekip kurarak geniş çaplı çalışma başlattı.

Vücudunda kan kalmadığı tespit edildi

Bulunan erkek bebek cesedinin ölü muayenesi ve otopsisi Antalya Adli Tıp Kurumunda yapıldı. İlk tespitlere göre bebeğin erken doğum sonucu ev ortamında dünyaya geldiği, canlı doğum olduğu, canlı doğum sonucunda bebeğin boğularak öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Bulunduğu tarihten 1-2 gün önce öldüğü tahmin edilen bebeğin DNA'sının ve soy bağının tespit edilmesi amacıyla bebekten kemik parçası, saç kılı ve kordon bağı alınarak kriminal laboratuvara gönderilecek. Bebek cesedi yaklaşık 15 gün adli tıp kurumunda bekletildikten sonra kimsesizler mezarlığına defnedilecek.

Jandarmanın olayla ilgili çok yönlü soruşturmasının devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA