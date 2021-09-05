Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale sürüyor

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında, kısa sürede dumanlar gökyüzünü kapladı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında, kısa sürede dumanlar gökyüzünü kapladı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Hanlıköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Çıkış sebebi bilinmeyen yangında kısa sürede alevler etrafı sardı, dumanlar ise gökyüzünü kapladı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - SAKARYA

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale sürüyor
Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale sürüyor
Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yolcu otobüsünde gençler birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu
Yolcu otobüsünde gençler birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Ezgi Mola Derya Baykal Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 13:27:44. #1.15#

title