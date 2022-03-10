Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük'te bir geri dönüşüm tesisi depo alanında çıkan yangın, Bozüyük Belediye itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Bozüyük'te 4 Eylül Mahallesi 822 Sokak'ta faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinin kağıt atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüyerek korku ve paniğe neden oldu. Olay yerine çağırılan Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin olaya hızlı müdahalesi ile yangın, tesis binasına sıçramadan kontrol altına alındı. Yanan kağıtların yoğun bir duman oluşturduğu olayda yoğun dumandan etkilenen bir işçi 112 Acil Servis tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Yangın sonrasında ekipler uzun süre soğutma çalışması yaparken yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak geniş çaplı bir araştırma başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK