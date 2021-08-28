Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
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Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da akşam saatlerinde geri dönüşüm tesisi alev alev yandı.

Bursa'da akşam saatlerinde geri dönüşüm tesisi alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın 2 saatte söndürüldü.

Yangın, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın mahalline kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saat süren bir çalışmayla söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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