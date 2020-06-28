Geri dönüşüm tesisi alev alev yanarak küle döndü
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Geri dönüşüm tesisi alev alev yanarak küle döndü

Geri dönüşüm tesisi alev alev yanarak küle döndü Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir plastik geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangında tüm tesis küle döndü.

28.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:49

Geri dönüşüm tesisi alev alev yanarak küle döndü

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir plastik geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangında tüm tesis küle döndü. Tonlarca plastik malzemenin yandığı yangına Orhangazi, Gemlik, İznik ve Bursa'dan gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Orhangazi itfaiye Müdürü ile birlikte 3 itfaiye eri ve 7 vatandaş dumandan etkilendi. Yangın yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangın saat 11.30 sıralarında Orhangazi'de Fatih Mahallesinde bulunan Kenan K.'ya ait plastik geri dönüşüm tesislerinde meydana geldi. İddiaya göre açık ve kapalı alanı bulunan plastik geri dönüşüm tesislerinde açık alanda kaynak yapıldığı anda kaynaktan çıkan kıvılcımlar plastikleri tutuşturdu. Hızla yayılan ve plastik malzemelere sıçrayan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Açık alanda bulunan tonlarca plastik malzeme ile kapalı alanda yer alan çok sayıda plastik malzeme alevlere teslim oldu. Yangın yerine Orhangazi, Gemlik, İznik ve Bursa'dan çok sayıda itfaiye aracı ve ekipler sevk edildi. Ambulansların da gönderildiği yangın alanında tüm açık alanı saran yangına itfaiye ekipleri ve vatandaş müdahale etti. Yangın bir süre sonra geri dönüşüm tesislerinin yanında yer alan zeytinlik alana da sıçradı.

10 kişi dumandan etkilendi

Yangında müdahale eden Orhangazi İtfaiye müdürü ile birlikte 2 itfaiye eri ve 7 vatandaş olmak üzere toplam 10 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde itfaiye ekipleri müdahale ettikten sonra Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Zeytinlik alanda da yaklaşık 10 zeytin ağacının zarar gördüğü yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle Orhangazi Jandarma ve polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın nedeniyle Fatih Mahallesinde bir çok vatandaş olay yerine akın etti. Bazı vatandaşlar kendilerine ait keple ve iş makineleri ile yangına müdahale etti. bahçelerden çekilen hortumlarla vatandaşlar yangın ekiplerine destek oldu. İşyeri sahipleri ve aileleri ise yangını çaresiz gözlerle izledi.

Geri dönüşüm tesisi alev alev yanarak küle döndü

Kaynak: İHA

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