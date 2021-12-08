Geri Dönüşüm Ödülleri sahiplerini buldu

Dünya Grubu bünyesinde yayınlanan İyilik & Sağlık Olsun Dergisi tarafından, sürdürülebilir bir yaşam için Geri Dönüşüm odağında değer yaratan projeler ile çalışmaları ödüllendirmek ve örnek göstermek amacıyla, bu yıl ilk kez düzenlenen Geri Dönüşüm Ödülleri, 7 Aralık'ta Pera Palace'ta gerçekleşen ödül töreninde açıklandı. İnovasyon, Ar-Ge, Tasarım, Sosyal Girişim, Kültür-Sanat, Bireysel Girişim, Üniversite, STK ve Yükselen Yıldız olmak üzere dokuz kategoride başarılı projelerin ödüllendirildiği tören için davetiyeler ve ödüller geri dönüştürülebilir olarak hazırlandı.

İyilik & Sağlık Olsun Dergisi Yayın Yönetmeni Tuba İlze ve Dünya Şirketler Grubu CEO'su Burcu Kösem'in konuşmasıyla başlayan gecenin sunuculuğunu oyuncu Açelya Akkoyun yaptı. Sanat alanında değerli çalışmaların da yer aldığı gecede, koreografisini Asil Çağıl'ın hazırladığı ve modacı Müesser Kurt'un içinde geçmişten geleceğe bir tarih anlatısı barındıran tasarımlarının yer aldığı defile gerçekleştirildi. Piyanist Mine Mucur davetlilere bir piyano dinletisi sunarken, sanatçı Zeliha Sunal atıklardan tasarladığı kıyafeti ile Küresel Isınma şarkısını seslendirdi. Farklı bakış açısıyla 'Mana' üzerine yoğunlaşan Atık Tasarımcısı Zeynep Elbeyli, kendi markasıyla ürettiği özgün ve fonksiyonel tasarımları gecede sergiledi.

"Sürdürülebilirlik bir pazarlama unsuru değildir"

Dünya Şirketler Grubu CEO'su Burcu Kösem konuşmasında şunları söyledi: "Dünya Grubu olarak, bugüne kadar edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübenin verdiği güçle, geçen yıl tam da bu zamanlar hepinizin severek okuduğu İyilik Sağlık Olsun dergimize hayat verdik. Son bir yılda okuyucularımızın verdiği motivasyonla sürdürülebilirliği samimi bir niyetle ele alıyoruz. Dünyaya gerçek anlamda değer katanların hikayelerini sizlerle buluşturarak bugün burada en çok hak edenleri ödüllendirmek istedik. Kaynakların lüzumsuz kullanımının önüne geçerek kaynakların tükenmesini önlemek ve daha yaşanılır bir dünya elde etmek için 'Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür' mottomuzla farkındalık yaratmak istiyoruz. Sürdürülebilirliği bir pazarlama unsuru veya akım olarak değil, dünyanın geleceğine yapılacak değerli bir katkı olarak düşünerek 'Geri Dönüştür!' diyoruz."

Ödülü kazanan isimler ve projeleri

İnovasyon

Pınar Terzioğlu- Portakal Kabuğundan Ambalaj

Çalışmada portakal kabuğunun biyobozunur ve kompostlanabilir ambalajların elde edilmesi değerlendirilmesi hedeflendi. Çevre dostu, yenilikçi gıda ambalajı, gıdaların raf ömrünü uzatarak gıda israfının önlenmesine de katkı sağlıyor.

STK

Ebru Baybara - Demir Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetim Projesi

Proje, Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesindeki semt pazarından gün sonunda toplanan ortalama 3 ton atık sebze ve meyvenin sıralı yığın metoduyla kompostlanmasıyla başlayan proje, orman yangınlarının ardından "Yaşamı İyileştiriyoruz" söylemiyle Türkiye genelinde başladı. Proje kapsamında destek isteyen belediyelerle gerekli işbirliği yapılarak, iki gün içerisinde sistem kuruluyor ve saha takibe alınıyor. Türkiye'nin farklı illerinde yapılan projelerin sayısı 1300'ü geçti.

Üniversite

Burcu Gezgiç - Eko-Kadın (Fenerbahçe Üniversitesi)

Gıda sürdürülebilirliği ve gıda israfı farkındalığı kapsamında semt pazarlarındaki kilolarca atık gıdaya dikkat çekilmesi için öncelikle kadınlara yönelik bir proje olarak başlayan Eko-Kadın projesi, Fenerbahçe Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından hayata geçirildi. Eko-Kadın Projesi kapsamında semt pazarlarından alınan atık gıdalarla "israfsız sofra kurulumu" ve şirketlerle işbirliğinin yanı sıra, belediyelerin organizasyonuyla kadınlara ve üniversite öğrencilerine farkındalık eğitimi veriliyor.

Yükselen Yıldız

Sabriye Arslan - Rejenere polyester iplik üretimi

Ertona Tekstil, temel ilkesini pet geri dönüşüm faaliyetleri ile entegre olarak rejenere polyester kesik elyaf ve rejenere polyester iplik üretimi alanında en hızlı ve kaliteli ürünü, güvence ve çevre yönetim sistemi ile üretiyor.

Sosyal Girişim

Abdulhalim Demir - Bego Jeans

Bego Jeans çevreye-doğaya-insana saygılı yüzde yüz geri dönüştürülebilir ürünler üretirken, Temiz Moda Hareketi ile hem üreticilere hem de tüketicilere ilham veriyor. Ürünlerini üretmek için emeğinin değerini alan ve Bego Jeans kriterlerine uyan tedarik ağları oluşturulurken, dünyada ilk kez depozitolu ürün üretilerek sektöre döngüsel bir yol çiziliyor.

Kültür Sanat

Varol Yaşaroğlu - Kral Şakir - Geri Dönüşüm Filmi

Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir - Geri Dönüşüm filmini izlemiş olan her bir çocuğa çevresel konularda farkındalık kazandırmayı ve temel prensipleri benimsetmeyi amaçlıyor. Farkındalığı, filmi destekleyen 360 derece projelerle 'pekiştirme' ve 'aksiyon alma' aşamalarına taşıyor.

Ar-Ge

Harun Can -Alüminyum Yeniden Dönüşüm Hikayesi

Arslan Alüminyum'da alüminyum metalinden elde edilen kullanım süresi dolmuş ürünler toplanıp geri dönüşüm süreçlerinden geçirilerek, tekrar son kullanıcı ürününe dönüştürülüyor.

Bireysel Girişim

Elçin Atlı -Tutumlu Anne

2013'te 'Anneden anneye iyi kullanılmış ürünler' mottosuyla yola çıkan Tutumlu Anne, ikinci el çocuk ve kadın ürünlerine yönelik bir pazar yeri sunuyor. Kullanıcılar satış, alış ve bağış yapmanın yanı sıra ürün, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, kişilere, doğaya ve ekonomiye fayda yaratıyor.

Tasarım

Lale Eroğlu – Boyner Cadde Sürdürülebilirlik İleri/Geri Dönüşüm

Boyner Cadde mağazası, eski malzemelerin ileri dönüştürüldüğü, atıkların geri dönüştürülerek yeniden kullanıldığı, israfın ve karbon ayak izinin minimuma düşürüldüğü bir altyapıya sahip. Karbon ayak izini, kullandığı doğal kaynakları ve atık miktarını minimuma indirmeyi amaçlayan mağazada havalandırma ve yağmur suları arıtılarak mağaza içindeki rezervuarlarda ve kısa bir süre sonra mağazanın arka bahçesinde hayat bulacak dikey tarım faaliyetlerinde kullanılacak. Ayrıca, çatıya yerleştirilen güneş panelleri ile kendi elektriğini üretiyor.

Jüride 12 önemli isim yer aldı

Geri Dönüşüm Ödülleri 2021 jürisinde ise Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Aslan, Marjinal Porter Novelli Yönetim Kurulu Başkanı Asuman Bayrak, Sivil Toplum Gönüllüsü İbrahim Betil, Adım Adım Platformu kurucusu ve Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Itır Erhart, ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. M. Levent Kurnaz, Etki Yatırımı Danışma Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil, Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Şule Orman, UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Nuri Özbağdatlı ve Çevre TV Kurucu Ortağı ve peyzaj mimarı Dinçer Sivri yer aldı.

Geri Dönüşüm Ödülleri 2021'in sponsorları; Beypazarı İçecek, Reis Gıda, AXA Sigorta, Erikli, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Sanko Holding, Sena Ofset, Shell, Kampotu ve GKN Kargo oldu.

Destekçiler arasında ise 39 Kalamış Marina Hotel, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ajans Press, Arslan Alüminyum, Bee-PR, Güvensan, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), Karnaval Radyo/ Joy FM, Just Paper, Marjinal Porter Novelli ve Sinka Matbaa yer aldı.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

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