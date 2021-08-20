Geri dönüşüm ödülleri sahiplerini buldu
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Geri dönüşüm ödülleri sahiplerini buldu

Geri dönüşüm ödülleri sahiplerini buldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen Ödüllü Apartman ve Site Sakinleri Atık Bitkisel Yağ ve Atık Pil Toplama Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Menteşe Belediye binası önünde düzenlenen ödül töreninde, yarışmaya katılan apartman sakinlerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Menteşe Belediye Başkan Gümüş, "Çevreye ve doğaya saygılı bir belediye olarak geri dönüşümün çevre için öneminin farkındayız. Bu kapsamda Menteşe Belediyesi olarak vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olması için çeşitli yarışmalar ve etkinlikler düzenliyoruz. Her yıl düzenlediğimiz ödüllü atık pil ve bitkisel atık yağ yarışmamız ile geri dönüşüme katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz yarışmamızın bu dönemki kazananları Linyit Apartmanından 15 kg bitkisel atık yağ toplayan Sinem Değirmen hanımefendi ve Gümüş apartmanından 480 adet pil toplayan Adnan Ezgi beyefendi oldular. Her iki vatandaşımızı da tebrik ediyorum. Gelecek nesillere yaşanabilir bir Menteşe bırakmak için, geri dönüşüm konusunda tüm halkımızı duyarlı olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Yarışmada dereceye giren vatandaşlar çöp konteynırı, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, camsil ve çöp torbasının bulunduğu temizlik setiyle ödüllendirildiler.

Kaynak: Bültenler

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