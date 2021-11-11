Geri dönüşüm merkezinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (DHA) - Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA

MALTEPE'de bulunan Geri Dönüşüm merkezinde işçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.