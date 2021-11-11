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Geri dönüşüm merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Haberler | Güncel
Geri dönüşüm merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHAMALTEPE'de bulunan geri dönüşüm merkezinde işçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İSTANBUL (DHA) - Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA

MALTEPE'de bulunan Geri Dönüşüm merkezinde işçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi üzerinde bulunan geri dönüşüm merkezinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken konteynerlerde hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle Ferhatpaşa Yolu Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.


Geri dönüşüm merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Geri dönüşüm merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Geri dönüşüm merkezinde çıkan yangın söndürüldü

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