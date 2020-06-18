Geri dönüşüm malzemelerinden üretilen sosyal mesafeli "santranç bankları" ilgi görüyor
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Geri dönüşüm malzemelerinden üretilen sosyal mesafeli "santranç bankları" ilgi görüyor

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından geri dönüşüm malzemelerinden üretilen, sosyal mesafeye uygun "satranç bankları" ilgi çekiyor.

Geri dönüşüm malzemelerinden üretilen sosyal mesafeli
18.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:06

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından geri dönüşüm malzemelerinden üretilen, sosyal mesafeye uygun "satranç bankları" ilgi çekiyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Barbaros Mahallesi'ndeki parkta bulunan yeni banklarda satranç oynayan çocukları ziyaret etti.

Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Çolakbayrakdar, onlarla sosyal mesafe kuralına uygun olarak sohbet etti ve satranç takımı hediye etti.

Çolakbayrakdar, geleceğin teminatı çocuklara yönelik yaptıkları çalışmalarla sosyalleşmelerine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağladıklarını belirtti.

Geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri banklar sayesinde çocukların parklarda hem eğleneceğini hem de öğreneceğini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu noktada çocukları ve gençleri satranç ile buluşturmak ve satranca olan ilgilerini artırmak amacıyla parklara satranç bankları yerleştirildi. Geleceğimizin teminatı yavrularımız, daha işlevsel hale gelen parklarımızda hem eğlenerek öğrenecek hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçirecekler. Bütün gayretimiz, büyük ve güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Biz onların geleceği adına, yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Veysi Arslan da Kayseri'de bir ilk olan uygulamadan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Barbaros Mahallesi Muhtarı Levent Karakaya da hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Bu güzel faaliyetlerle gençlerimiz hem daha donanımlı hale gelecek hem de daha verimli vakit geçirecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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