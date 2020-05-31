Geri dönüşüm malzemelerinden halka açık alanlara 'kitap durağı' hizmeti Geri dönüşüm malzemelerinden halka açık alanlara 'kitap durağı' hizmeti Geri dönüşüm malzemelerinden üretilen kitap durakları, toplu taşıma araçlarının yolcu indirip-bindirdikleri noktalara monte ediliyor Mersin'de belediyenin geri dönüşüm atölyesinde, toplu taşıma araçlarının...

Geri dönüşüm malzemelerinden halka açık alanlara 'kitap durağı' hizmeti

Geri dönüşüm malzemelerinden üretilen kitap durakları, toplu taşıma araçlarının yolcu indirip-bindirdikleri noktalara monte ediliyor

MERSİN - Mersin'de belediyenin geri dönüşüm atölyesinde, toplu taşıma araçlarının yolcu indirip-bindirdikleri noktalara yerleştirilmek üzere 'kitap durağı' üretildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Gençlik Kampı içerisinde bulunan geri dönüşüm atölyesi, korona virüs sürecinde halka açık alanlarda kullanılmak üzere ürettiği korona bank, normal oturma bankı, kreş çocukları için sandalye, kamelya gibi pek çok ürüne bir yenisini daha ekledi.

Atölye çalışanları, tamamı geri dönüşüm malzemesi kullanılarak 'kitap durakları' üretmeye başladı.

Silgi ve kalem açacağı şeklinde oturma noktaları

Açılmış kitap formatında, kalem figürünün desteklediği durakların iç bölümünde, korona virüs sürecinde ön plana çıkan sosyal mesafe kurallarına uygun olarak silgi ve kalem açacağı şeklinde oturma noktaları bulunuyor. Üretimi tamamlanan ilk kitap durağı, Tarsus'un en eski okulları arasında yer alan Muvaffak Uygur Caddesi üzerindeki Fatih Anadolu Lisesi'nin ön bölümünde bulunan toplu taşıma araçlarının yolcu indirip-bindirdikleri noktaya monte edildi.

Atatürk'ün sözüne de yer verildi

Kitap durağının iç kısmında ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara söylediği, "Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz" sözleri bulunuyor.

Tarsus Gençlik Kampı içerisinde bulunan geri dönüşüm atölyesinde üretilen kitap durağı için herhangi bir masraf yapılmadı. Geri dönüşümde kullanılabilecek malzemelerin temin edilmesinin ardından atölyedeki ustaların hayat verdiği durakların üretimine devam edilecek.

Kaynak: İHA