Geri dönüşüm malzemelerinden halka açık alanlara 'kitap durağı' hizmeti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Geri dönüşüm malzemelerinden halka açık alanlara 'kitap durağı' hizmeti

Geri dönüşüm malzemelerinden halka açık alanlara 'kitap durağı' hizmeti Geri dönüşüm malzemelerinden üretilen kitap durakları, toplu taşıma araçlarının yolcu indirip-bindirdikleri noktalara monte ediliyor Mersin'de belediyenin geri dönüşüm atölyesinde, toplu taşıma araçlarının...

31.05.2020 13:51 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:55

Geri dönüşüm malzemelerinden halka açık alanlara 'kitap durağı' hizmeti

Geri dönüşüm malzemelerinden üretilen kitap durakları, toplu taşıma araçlarının yolcu indirip-bindirdikleri noktalara monte ediliyor

MERSİN - Mersin'de belediyenin geri dönüşüm atölyesinde, toplu taşıma araçlarının yolcu indirip-bindirdikleri noktalara yerleştirilmek üzere 'kitap durağı' üretildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Gençlik Kampı içerisinde bulunan geri dönüşüm atölyesi, korona virüs sürecinde halka açık alanlarda kullanılmak üzere ürettiği korona bank, normal oturma bankı, kreş çocukları için sandalye, kamelya gibi pek çok ürüne bir yenisini daha ekledi.

Atölye çalışanları, tamamı geri dönüşüm malzemesi kullanılarak 'kitap durakları' üretmeye başladı.

Silgi ve kalem açacağı şeklinde oturma noktaları

Açılmış kitap formatında, kalem figürünün desteklediği durakların iç bölümünde, korona virüs sürecinde ön plana çıkan sosyal mesafe kurallarına uygun olarak silgi ve kalem açacağı şeklinde oturma noktaları bulunuyor. Üretimi tamamlanan ilk kitap durağı, Tarsus'un en eski okulları arasında yer alan Muvaffak Uygur Caddesi üzerindeki Fatih Anadolu Lisesi'nin ön bölümünde bulunan toplu taşıma araçlarının yolcu indirip-bindirdikleri noktaya monte edildi.

Atatürk'ün sözüne de yer verildi

Kitap durağının iç kısmında ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara söylediği, "Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz" sözleri bulunuyor.

Tarsus Gençlik Kampı içerisinde bulunan geri dönüşüm atölyesinde üretilen kitap durağı için herhangi bir masraf yapılmadı. Geri dönüşümde kullanılabilecek malzemelerin temin edilmesinin ardından atölyedeki ustaların hayat verdiği durakların üretimine devam edilecek.

Geri dönüşüm malzemelerinden halka açık alanlara 'kitap durağı' hizmeti

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı Haber
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi Haber
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı Haber
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
ABD, protestolara katılan 'Batman' kostümlü eylemciyi konuşuyor
ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Genç kadın, köpeği huysuzlanınca fark ettiği Engerek yılanını plastik kovayla yakaladı
Genç kadın, köpeği huysuzlanınca fark ettiği Engerek yılanını plastik kovayla yakaladı
Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı
Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Rahatına düşkün 'sosyete tavuk' sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
Rahatına düşkün "sosyete tavuk" sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
9 yerinden bıçaklanan kadının 'eski koca' feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
9 yerinden bıçaklanan kadının "eski koca" feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
Sokağa çıkma yasağında yakalanan gençler: Kız arkadaşımızın evindeydik, annesi gelince 3. kattan atladık
Sokağa çıkma yasağında yakalanan gençler: Kız arkadaşımızın evindeydik, annesi gelince 3. kattan atladık
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ali Koç Metin Oktay Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Şehit Haziran Operasyon Diyarbakır
Şu an buradasınız: Geri dönüşüm malzemelerinden halka açık alanlara 'kitap durağı' hizmeti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 13:55:55. #1.15#
title