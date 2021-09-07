Geri dönüşüm malzemelerinden çanta üretimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Geri dönüşüm malzemelerinden çanta üretimi

Geri dönüşüm malzemelerinden çanta üretimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ENTECH Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ENTECH Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Ödüllü projelerin sergilendiği fuarda, belediyenin "Geri Dönüşüm Malzemelerinden Çanta Üretimi" ile "Çevre Elçileri" projeleri büyük ilgi görüyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen ENTECH Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Fuarı'nda stant açtı. Sektördeki güncel gelişmeler ile çevreye duyarlı ürün ve projelerin sergilendiği fuarda Gaziosmanpaşa Belediyesi, Sıfır Atık ve Belediyeler Fikir ve Projesi Yarışması kapsamında ödüle layık görülen "Geri Dönüşüm Malzemelerinden Çanta Üretimi" ve Altın Karınca ödüllerinde 1.'lik elde eden "Çevre Elçileri Projesi"nin tanıtımını gerçekleştiriyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sıfır Atık Müdürü Mustafa Kütük, "Sıfır atık konusu, tüm insanlığı ilgilendiren ve sorumluluk gerektiren bir konu. Bizler de Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak bu alanda birçok örnek proje ve uygulamayı hayata geçirdik. Fuarda ödüllü sıfır atık projelerimizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda yeni atılımları, sıfır atık teknolojisiyle ilgili yenilikleri bire bir inceleme ve bilgi edinme fırsatı buluyoruz. Sahada kullanabileceğimiz farklı teknolojileri ve uygulamaları tanımış oluyoruz" dedi.

Kadın Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen kurslarda eğitim gören kadınlar, kağıt ve çeşitli ambalaj atıklarını geri dönüşüm ile tasarım çantalara dönüştürüyor. Her biri tek olarak üretilen el yapımı çantaların patenti de alan Gaziosmanpaşa Belediyesi, bir yandan doğaya katkı sağlarken diğer yandan kadınlara gelir elde etme imkanı sunuyor. Kadınlar, ürettikleri çantaları belediyenin el sanatları satış ofisinde satarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Çevre Elçileri Projesi kapsamında öğrencilere çevre ve geri dönüşüm eğitimleri vererek, küçük yaştan itibaren çevreye ve doğaya saygılı nesiller olarak yetişmelerini hedefliyor. Eğitim projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine çevre temizliği, doğanın korunması, atık sınıflandırılması, geri dönüşümün önemi, elektrik ve su tasarrufu gibi birçok konuda eğitimler veriliyor. Eğitimlerin ardından, öğrencilerin katılımıyla çevre temalı etkinlikler ve ödüllü geri dönüşebilir atık toplama yarışmaları düzenlenerek çocukların hem sürece katılması hem de sıfır atık kültürünü benimsemeleri sağlanıyor. 6 yıldır devam eden projeyle ilçeye 8 bin gönüllü çevre elçisi öğrenci kazandırıldı. - İSTANBUL

Geri dönüşüm malzemelerinden çanta üretimi
Geri dönüşüm malzemelerinden çanta üretimi
Geri dönüşüm malzemelerinden çanta üretimi
Geri dönüşüm malzemelerinden çanta üretimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: İstanbul'da sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı
Son Dakika: İstanbul'da sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı
İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
SADİ KADDAFİ ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ
SADİ KADDAFİ ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Süleyman Soylu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Derya Baykal Haluk Levent Ferhan Şensoy
Spor Marcao Lionel Messi Mergim Berisha Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Geri dönüşüm malzemelerinden çanta üretimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 16:22:41. #1.14#

title