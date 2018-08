Geri Dönüşüm Malzemeleri Toplayarak Engellilere Destek Oluyor

İZMİR'in Foça ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki doğuştan bedensel engelli İsmet Turguttekin 10 yıldır kendisi gibi engellilere yardım için çalışıyor. İki bacağı tutmayan Turguttekin, akülü arabasıyla kapak, gazete, plastik şişe ve geri dönüşüme uygun diğer malzemeleri toplayıp satıyor. Elde ettiği parayla engellilere tekerlekli araba, baston ve ihtiyaç malzemeleri alıyor.

İsmet Turguttekin, engellilere yardım fikrinin Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin kampanyası ile doğduğunu, bu kurumun kampanyalarının sürdüğü yıllarda kamyonetler dolusu kapak toplayıp İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin de yardımıyla gönderdiğini söyledi. Daha sonra Konak Belediyesi'nin sahip çıktığı kampanyalar için de kapak toplamaya devam ettiğini belirten İsmet Turguttekin, birkaç yıldır hiçbir kurumun bu işle uğraşmaması nedeniyle zorluk yaşadığını anlattı. Turguttekin, şöyle dedi

Hiç bir kurum uğraşmasa da ben engellilere faydalı olmak için çalışmaya devam ediyorum. Evde boş oturmayı sevmiyorum. Birkaç kişinin hayır duasını almak bile benim için önemli. Artık sadece mavi kapak değil, okunmuş gazete, plastik şişe ve geri dönüşüme verilebilecek malzemeleri de topluyorum. Yeter ki akülü arabamla taşıyabileceğim ağırlık ve boyutta olsun. Restoranlar, kafeler, bayiler, kahvehaneler, dükkanlar bu tür malzemeleri torbalayıp hazırlıyor. Her gün aynı saatlerde uğrayıp alıyorum. Topladıklarımı hurdacılara satıyorum. Parasıyla, aynı zorlukları yaşadığımız engellilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Beni takdir eden de eleştiren de var. Ama ben bir engelliyim ve benden daha zor durumdaki bir başka engelliye umut olabiliyorum. O zamanda çok mutlu oluyorum.

'BİRİNE YARDIM ETTİĞİM HER GÜN BENİM İÇİN BAYRAM'

Yaz döneminde oldukça yoğun tüketim olduğunu, kendisinin de her gün arabasını doldurarak döndüğünü belirten İsmet Turguttekin, Kendim gibi birine yardım edebildiğim, yüzündeki gülümsemeyi gördüğüm her gün benim için bayram diye konuştu. Turguttekin bazı tanıdıklarının şaka, bazılarının ciddi olarak Senin ihtiyacın yok niye bu işlerle uğraşıyorsun diye takıldığını, bunları umursamadığını, sağlığı elverdiği sürece bu işi yapmaya devam edeceğini söyledi. Foça'da ve gittikleri bazı ilçelerde engellilere uygun yeterince yol ve donanım bulunmadığına, engelli tuvaleti konusunun büyük sorun olduğuna dikkat çekti. Özellikle engelli konuklarımız gelince çarşıda tuvalet bulamıyoruz. Çoğunlukla kapalı olan sosyal tesis gibi yerleri aramakla zaman harcıyoruz. Günümüz zehir oluyor diyen Turguttekin yerel yöneticilere bu sorunu çözmeleri için çağrıda bulundu. - İzmir