Geri dönüşüm kutuları amacı dışında kullanılıyor
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Sinop, Gerze, Güncel

Geri dönüşüm kutuları amacı dışında kullanılıyor

Sinop'un Gerze ilçesinde birçok cadde ve sokağında bulunan plastik, metal ve pet geri dönüşüm kutuları amacının dışında kullanılıyor.

08.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:09
Geri dönüşüm kutuları amacı dışında kullanılıyor

Sinop'un Gerze ilçesinde birçok cadde ve sokağında bulunan plastik, metal ve pet geri dönüşüm kutuları amacının dışında kullanılıyor.


Ülke genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "geri dönüşüm kutuları" doğaya zarar vermemek adına tasarlanmış ve hayata geçirilmiş olup ülkenin her yerinde olduğu gibi ilçede de bu proje Gerze Belediyesi tarafından desteklenip hayata geçirildi.


"Yere ve Çöpe Atma Geleceğe Dönüşsün" sloganıyla plastik, metal ve pet atıklarının atılacağı plastik şişeye benzeyen metal kutular ilçenin en işlek noktalarında yerini alıyor.


Ancak bu kutular amacının çok dışında kullanılıyor. Yalnızca pet, plastik ve metal atılması gereken kutuların içerisinde ev atıkları, cam şişeler ve buna benzer birçok farklı atıkların atıldığı görüldü.


Duyarsız vatandaşların, bu kutuları amacının dışında kullanması hem dönüşüm yapılacak tesislerde zorluğa sebep olurken, özellikle evsel atıkların sıcak havalarda son derece kötü koku yayması çevreden geçen vatandaşların da rahatsız olmasına sebep oluyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Manşet

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