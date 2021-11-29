Geri dönüşüm için toplan kağıt dolu pikap alevlere teslim oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Geri dönüşüm için toplan kağıt dolu pikap alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Geri dönüşüm için toplan kağıt dolu pikap alevlere teslim oldu

Burdur'da geri dönüşüm için toplanan atık kağıtları taşıyan pikap alevlere teslim oldu.

ISPARTA (İHA) - Burdur'da Geri Dönüşüm için toplanan atık kağıtları taşıyan pikap alevlere teslim oldu.

Olay, Bucak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Isparta'dan Antalya istikametine seyir halinde olan 07 UP 205 plakalı pikapta geri dönüşeme gitmek üzere toplanan kağıtlar ile yüklüydü. Bir anda alevlerin yükseldiğini gören sürücü aracı yol kenarına çekerek kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. O sırada çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. kısa sürede alevler kontrol altına alınarak olası facianın önüne geçildi. - BURDUR

Geri dönüşüm için toplan kağıt dolu pikap alevlere teslim oldu

Geri dönüşüm için toplan kağıt dolu pikap alevlere teslim oldu

Geri dönüşüm için toplan kağıt dolu pikap alevlere teslim oldu

Antalya'da yağmur ve fırtına biber seralarını vurdu

Antalya'da yağmur ve fırtına biber seralarını vurdu

 Ne yaptıysa serasını kurtaramadı, cep telefonuyla yaşadıklarını kaydetti

Ne yaptıysa serasını kurtaramadı, cep telefonuyla yaşadıklarını kaydetti

 Antalya'da hortum ağaçları kökünden söktü

Antalya'da hortum ağaçları kökünden söktü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title