Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Geri Dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu. Yan tarafta bulunan depoya da sıçrayan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. Yanan fabrika, havadan görüntülendi.

Yangın sabah 07.00 sıralarında Balçık Mahallesi 3229 sokak üzerinde meydana geldi. Geri dönüşüm fabrikasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gökyüzünü ise simsiyah duman kapladı. Alevler ve dumanlar çevreden de gözüktü. Olay yerine gelen İzmit ve çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yangın iki saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Alevler, yan tarafta bulunan depoya da sıçradı.

Yanan geri dönüşüm fabrikası havadan da görüntülendi. - KOCAELİ

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

İzmir'de yıkılan istinat duvarının bilançosu havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi

İzmir'de yıkılan istinat duvarının bilançosu havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi

 Lise önünde çıkan tartışmada 3 öğrenci bıçaklandı

Lise önünde çıkan tartışmada 3 öğrenci bıçaklandı

 Terlikle kullandığı servisin frenine basamayınca dehşet saçtı! Yol kenarındaki adam iki aracın arasında kaldı

Terlikle kullandığı servisin frenine basamayınca dehşet saçtı! Yol kenarındaki adam iki aracın arasında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title